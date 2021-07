Dal 10 luglio si disputerà al Chiappetta Sport Village la “Coppa delle Province 2021”

Condividi

Con il Chiappetta Sport Village, Rende e la Calabria diventano destinazioni di eventi sportivi nazionali. Da sabato 10 luglio si disputerà qui, la Coppa delle Province 2021, promossa dalla Federazione Italiana Tennis (FIT).

Aperta alla partecipazione dei giocatori under 10 provenienti da tutto il Sud Italia, la tappa cosentina rappresenta la seconda fase del campionato, valevole per l’accesso alle finali nazionali.

Dopo lo stop determinato dall’emergenza Covid, la Calabria con Rende raccoglierà il testimone della Città di Bari, in Puglia, dove nel 2019 si sono tenute le ultime competizioni.

L’indicazione del centro polisportivo di Commenda di Rende, premia l’impegno del Gruppo Chiappetta, leader tra i concessionari d’auto nella provincia di Cosenza e in Calabria, da sempre protagonista di iniziative di responsabilità sociale, nello sport e nel sociale.

Con una superficie di circa 33 mila metri quadri, il Chiappetta Sport Village, punto di riferimento per la pratica sportiva, vivaio di giovani talenti, conta 5 campi da tennis in terra rossa, 4 campi da padel ed un campo di calcetto in erba sintetica.

L’ideale per promuovere la cultura dell’attività fisica e del movimento.

Gli atleti in gara, classe 2011-2012-2013, provenienti dalle province di Reggio Calabria, Avellino, Palermo e Brindisi (macro Area Sud), dopo aver superato le fasi regionali, si contenderanno l’accesso alla prova nazionale.

Le gare si disputeranno su 4 campi a terra rossa: sabato 10, dalle ore 14 in poi; domenica 11, dalle ore 9 fino alle ore 15,30.

Per ogni incontro tra le province si terranno 9 incontri, 6 singolari e 3 doppi.