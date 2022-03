Dal 19 marzo parte il 2° corso gratuito di autodifesa femminile organizzato dal centro d’ascolto Ariel

Condividi

Parte il 19 marzo il secondo corso GRATUITO di autodifesa personale femminile del progetto DONNE SICURE, promosso dall’Associazione Centro d’Ascolto Ariel e finanziato dalla Regione Calabria.

Aperto a tutte le donne, le lezioni si svolgeranno ogni sabato mattina alle ore 10:00 presso la palestra Technofitness della società Body Art, in Viale Aldo Moro Traversa Soccorso a Mare di Reggio Calabria (RC), per un totale di n. 8 incontri con cadenza settimanale, della durata di un’ora e trenta ciascuno.

Il corso sarà tenuto dal maestro Luigi Panella e prevede un insegnamento completo: accanto all’aspetto pratico riguardante l’apprendimento delle tecniche basilari della difesa personale, le allieve apprenderanno anche alcuni principi basilari di psicologia e nozioni elementari di diritto penale in materia di legittima difesa. L’aspetto teorico sarà curato dalle professioniste del Centro.

“Il primo corso di autodifesa personale femminile è stato un grande successo. Abbiamo rilevato come le donne della nostra Città hanno partecipato con entusiasmo e costanza, dimostrazione della volontà di non voler subire atti di violenza ma di voler reagire per il proprio benessere e la propria dignità di donna. Avviamo questo secondo corso con la consapevolezza di poter fornire alle partecipanti maggiore sicurezza e maggiore autostima”: afferma la responsabile dell’Associazione Ariel.

Nonostante le campagne di sensibilizzazione, la violenza contro le donne non accenna a diminuire. Il progetto Donne Sicure è nato infatti per contribuire concretamente al contrasto della violenza sulle donne, incrementando il senso di sicurezza ed autoefficacia nell’affrontare eventuali situazioni di pericolo, attraverso tecniche pratiche di autodifesa e analisi di atteggiamenti psicologici adeguati.