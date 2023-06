Dal 22 al 25 giugno a Tropea la “Tropea International Fashion Week”

Tropea capitale della bellezza perché ormai è diventata meta di turisti provenienti da tutto il mondo, città definita la perla del Tirreno e della costa degli dei.

Il 22 Giugno 2023 alle ore 21,00 nella bellissima cornice della sala di palazzo Santa Chiara, che per l’occasione si trasformerà in un vero tempio di bellezza sia di abiti che di stilisti.

La grande sfilata prevede la partecipazione di 15 stilisti provenienti da ogni parte del continente africano europeo. Certo sarà grande l’emozione non solo x gli organizzatori di far presentare le nuove collezioni 2024 in anteprima a tutte le altre fashion di grosso calibro proprio nel principato di Tropea come definito dal sindaco Giovannino Macrì.

La kermesse proseguirà il 24 dove la città si trasformerà in un vero e proprio backstage sin dalla mattina per vari shooting fotografici con fotografi di fama internazionale.

Saranno girate delle riprese x Sky fashion tv. Quindi segnatevi queste date per chi ama il mondo fashion week.

Unico appuntamento per il centro sud Italia sarà Tropea dal 22 al 25 Giugno ad ospitare questa manifestazione.