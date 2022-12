Due arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Crotone

Condividi

Incessanti, anche nel periodo natalizio, le attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo, predisposte dalla Questura, le quali hanno consentito di trarre in arresto due persone.

Nei decorsi giorni, personale della Squadra Volante, ha proceduto all’arresto di un ventenne e di un ventunenne italiani.

Il primo, gravato da precedenti in materia di stupefacenti, veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio in quanto veniva trovato in possesso circa 27 gr. di cocaina, vario materiale da confezionamento, un bilancino di precisione e una piccola pressa.

Il secondo veniva tratto in arresto per lo stesso reato, poiché trovato in possesso di un mezzo panetto di hashish del peso netto di circa 46 grammi, nonché una modica quantità di marijuana.