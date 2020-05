Fase 2, Siclari (FI): presentata interrogazione al ministro per imporre l’obbligo delle mascherine fuori casa per almeno tutto maggio

Condividi

«Le disposizioni diramate dal Governo non prevedono l’obbligo generalizzato dell’uso di dispositivi di protezione individuale, ma solo in determinate circostanze e luoghi, il che, stante l’enorme carica di contagio del COVID-19, non è sufficiente per limitare la diffusione del virus che avviene in particolare modo attraverso le vie aeree».

Partendo da questa considerazione il senatore forzista Marco Siclari ha interrogato il ministro nella convinzione che «L’unica misura necessaria e prudenziale sarebbe estendere l’obbligo dell’uso delle mascherine di protezione o dei copri bocca in maniera generalizzata a tutte le occasioni di contatto fra le persone, in particolare modo renderle obbligatorie anche quando si esce dalla propria abitazione almeno per tutto il mese di maggio e valutare il mese di giugno. In tal senso ho chiesto al Ministro di adottare tale misura di precauzione», ha concluso così il Senatore azzurro.