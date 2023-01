Finalmente domani si scia a Gambarie, la nota del sindaco Francesco Malara

Condividi

La neve scesa oggi, sommata a quella di ieri ed avantieri, è sufficiente a far sciare sulla pista azzurra.

Gli operatori della Ditta Asproservice hanno già provveduto stasera a “cingolarla”. Non è molta, tanto che nella parte finale sarà utilizzabile solo una striscia della pista Azzurra, ma è sufficiente a garantire l apertura della stagione sciistica.

Proprio per la poca neve non sarà possibile aprire la Pista Telese e nemmeno la Nino Martino. Domani si potrà sciare solo sulla pista azzurra dalle ore 8 30 fino alle ore 15.30.

Pertanto l’ appuntamento per tutti gli sciatori è per domani 23 gennaio 2023 alle ore 08.00 davanti la biglietteria di Piazza Mangeruca, da lì’ ogni 20 minuti ci saranno un paio di bus navetta che si alterneranno nell’accompagnare gli sciatori fino alla partenza della Seggiovia Telese, con tale biposto si risalirà fino in cima alla Pista Azzura e da lì si potrà sciare guardando il Mare del nostro Stretto .

Buon Divertimento

fto Francesco Malara