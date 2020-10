Gioia Tauro: operazione “Provvidenza Bis”, i carabinieri sequestrano beni per un valore di 1,5 milioni di euro

Condividi

Share

Tweet

Email

Print 0 shares

IL 1° OTTOBRE 2020, NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE “PROVVIDENZA BIS”, IL RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, COADIUVATO IN FASE ESECUTIVA DAL COMANDO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, HA DATO ESECUZIONE AD UN PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO BENI PER UN VALORE DI CIRCA UN MILIONE E MEZZO DI EURO, EMESSO DAL TRIBUNALE DELLA REPUBBLICA DI REGGIO CALABRIA – SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE, SU RICHIESTA DELLA LOCALE DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA, DIRETTA DAL PROCURATORE GIOVANNI BOMBARDIERI, IN DANNO DI MAZZAFERRO GIROLAMO CL.’35, ESPONENTE DI SPICCO DELLA COSCA DI ‘NDRANGHETA “PIROMALLI” DI GIOIA TAURO.

L’ESECUZIONE HA INTERESSATO LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA E LA CITTÀ DI ROMA CAPITALE, ED HA COMPORTATO IL SEQUESTRO DI:

2 IMPRESE AGRICOLE ATTIVE NEL COMUNE DI GIOIA TAURO, CON UN PATRIMONIO AZIENDALE ED UN VOLUME D’AFFARI ANNUO DI CIRCA 200 MILA EURO;

4 IMMOBILI (TRA CUI 3 ABITAZIONI, 1 TERRENO AGRICOLO) SITI NEI COMUNI DI GIOIA TAURO E ROMA, CON UN VALORE STIMATO DI CIRCA 600 MILA EURO;

2 IMMOBILI (1 DEPOSITO ED 1 TERRENO EDIFICABILE SU CUI ERA GIÀ STATA PROGRAMMATA UNA LOTTIZZAZIONE IMMOBILIARE) ACQUISITI MEDIANTE USURA IN DANNO DI DUE CITTADINI DI GIOIA TAURO, CON UN VALORE STIMATO DI CIRCA 700 MILA EURO.

LA ARTICOLATA ATTIVITÀ D’INDAGINE PATRIMONIALE, DIRETTA DAL PROCURATORE AGGIUNTO CALIOGERO GAETANO PACI E DAI SOSTITUTI PANTANO, D’AMBROSIO E DE CARIA, VENIVA AVVIATA A SEGUITO DELL’ESECUZIONE DELL’OPERAZIONE “PROVVIDENZA”, AVVENUTA TRA IL GENNAIO ED IL FEBBRAIO 2017, CHE PORTAVA ALLA DISARTICOLAZIONE DELLA COSCA “PIROMALLI” ED ALL’ARRESTO DEI PROPRI ESPONENTI APICALI, TRA CUI ANCHE IL CITATO MAZZAFERRO GIROLAMO, RISULTATO DIRETTAMENTE COLLEGATO AI FRATELLI PIROMALLI GIOACCHINO CL.’34, ANTONIO CL.’39 E GIUSEPPE CL.’45.

GLI ACCERTAMENTI HANNO CONSENTITO DI RICOSTRUIRE IL PERCORSO DI CRESCITA IMPRENDITORIALE DI MAZZAFERRO GIROLAMO, DIVENUTO SIN DAGLI ANNI ’60 UN ESPONENTE DI RILIEVO DELLA CONSORTERIA ‘NDRANGHETISTA OPERANTE SULLA PIANA DI GIOIA TAURO, VINCITRICE DEL PRIMO CONFLITTO DI MAFIA SCOPPIATO TRA GLI ANNI ’70 ED ’80 ED OGGETTO DEL PROCEDIMENTO “DE STEFANO PAOLO + 59”, PIETRA MILIARE DELLA STORIA DEL CONTRASTO ALLA MAFIA CALABRESE.

IN TALE CONTESTO, FORTE DEI GUADAGNI ILLECITI ACQUISITI A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE NEL 1975 ALL’APPALTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DEL V CENTRO SIDERURGICO DI GIOIA TAURO, TRASFORMATO SUCCESSIVAMENTE NELL’ATTUALE PORTO, IL MAZZAFERRO AVEVA AVVIATO UNITAMENTE AL FRATELLO TEODORO CL.’38, COLPITO NEL GIUGNO U.S. DA MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE CON IL RECUPERO DI UN PATRIMONIO ILLECITO DI 6 MILIONI E MEZZO DI EURO, UN’INNUMEREVOLE SERIE DI INVESTIMENTI IMMOBILIARI NEI TERRITORI DI GIOIA TAURO E PALMI, CON IL CONCORSO FINANZIARIO DEI FRATELLI PIROMALLI.

IL PROPOSTO IN PARTICOLARE DAVA IL SUPPORTO CRIMINALE AL FRATELLO TEODORO, FACENDOSI DA GARANTE CON I VERTICI DELLA COSCA “PIROMALLI” PER OTTENERE INGENTI CAPITALI DI PROVENIENZA ILLECITA CON CUI AVVIARE NUMEROSE LOTTIZZAZIONI IMMOBILIARI NEI COMUNI DI GIOIA TAURO E PALMI.

NEGLI ULTIMI ANNI, IL DECANO MAZZAFERRO GIROLAMO ASSUMEVA UNA POSIZIONE DI RESPONSABILITÀ ANCORA MAGGIORE IN SENO ALL’ORGANIZZAZIONE, AVENDO UN RACCORDO DIRETTO CON I FRATELLI PIROMALLI, INTERLOQUENDO CON I RAPPRESENTANTI DI DIVERSE COSCHE DELLA TIRRENICA (ALVARO E CREA SU TUTTE) E DIVENENDO IL PIÙ QUALIFICATO PUNTO DI RIFERIMENTO CRIMINALE DELL’ORGANIZZAZIONE SUL TERRITORIO.

FORTE DI TALE POSIZIONE, ACQUISIVA, NELLA MARINA DI GIOIA TAURO, MEDIANTE USURA IN DANNO DI DUE CITTADINI GIOIESI, UN DEPOSITO ED UN TERRENO EDIFICABILE SU CUI ERA STATA GIÀ PIANIFICATA UNA LOTTIZZAZIONE IMMOBILIARE.