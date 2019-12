Gli auguri della Del Core Volley Academy al PalaBenvenuti di Reggio Calabria

Condividi

Un allegro scambio di regali e una tombola colorata e originale hanno acceso il Natale della Del Core Volley Academy, presieduta da Francesco Surace. In occasione dell’ultimo allenamento del 2019, Antonella Del Core, già capitana della nazionale di Pallavolo, e gli altri componenti dello staff tecnico, Mohamed Amri, Carmen Foti, Paola Vazzana e Michela Velardi, hanno augurato alle piccole atlete e alle loro famiglie Buone feste, ricreando l’atmosfera del Natale al palaBenvenuti di Reggio Calabria.

“Un momento all’insegna della condivisione e del divertimento, due elementi che, unitamente alla disciplina, contraddistinguono il percorso educativo che lo sport è in grado di costituire soprattutto a questa età. Abbiamo voluto così salutare le nostre bimbe in vista della pausa natalizia. Riprenderemo a gennaio con lo stesso entusiasmo e lo stesso impegno di sempre, pronti per altri allenamenti in vista dei campionati giovanili Under 13” – ha commentato Antonella Del Core.