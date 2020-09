Grande successo del format TV “Village 2020 Estate” al lido Tahiti di Palmi

Condividi

Un’arma tattica veramente straordinaria, quella scelta dalla direzione del Lido Tahiti di Palmi quest’anno. Una comunicazione diretta e senza fronzoli, che oltre ad aver promulgato una efficace campagna di informazione, è stata anche artefice di un solidale connubio con la Graziano Tomarchio Production, per l’allestimento di un Format televisivo, che prevedeva la registrazione di una decina di trasmissioni, condotte da Ronny Genovese, Graziano Tomarchio e Dominga Pizzi, direttamente dallo studio mobile, all’interno del Lido, per gentile concessione di Domenico Parisi, amministratore e gestore dell’azienda. “Village 2020” Estate, questo era il titolo delle puntate, registrate al Lido Tahiti e messe in onda da Telespazio Tv e Calabria Tv, le due emittenti facente parte del gruppo ADN Italia S.p.a.

La gente è stata simpatica e disponibile, oltre che curiosa nel farsi intervistare, per poter far parte della kermesse televisiva, che è stata pubblicizzata anche in web, nelle varie piattaforme social.

Un vero e proprio fiore all’occhiello dell’azienda è stato il Ristorante “Il Fico”. Con le sue buonissime pietanze e prodotti scelti, di prima qualità, oltre che alla professionalità degli Chef in cucina e di tutto il personale di ristorazione al completo, che ha accolto giornalmente, centinaia di clienti affezionati del buon gusto, che hanno scelto di coniugare “Estate e Glamour” in una delle più belle location della costa calabra. Il Ristorante “Il Fico” rappresentato direttamente dal suo amministratore e gestore Domenico Parisi, è stato ospite nello spazio di varie puntate, anche della trasmissione “Piaceri e Sapori”, trasmissione condotta abilmente dalla bravissima Dominga Pizzi, anch’essa prodotta, come “Village 2020” dalla Graziano Tomarchio Production.

Si chiude quindi una magnifica stagione di incontri e di sapori, nella speranza che il connubio abbia prevalso nella propensione a costruire eventi sempre più appetibili.

Arrivederci alla prossima stagione.