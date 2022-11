Grande successo per la 7° edizione del Congresso sulla Medicina del Dolore organizzato dal dott. Francesco Monea

Condividi

Anche la settima edizione del Congresso sulla Medicina del Dolore , organizzato dal Dott. Francesco Monea e tenutosi all’ Hotel Excelsior di Reggio Calabria , ha riscontrato un grande successo con la presenza di oltre 100 medici accreditati e di 25 relatori.

Il dolore va considerato una vera e propria malattia perché accompagnato da complessi problemi fisici, psicologici e sociali. Questa la premessa chiave con cui il dott Monea ha dato il via all’apertura di questa importante consensus scientifica.

L’evento formativo di natura interdisciplinare è stato indirizzato a tutti gli specialisti con l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti essenziali per il corretto utilizzo delle terapie farmacologiche e delle tecniche più innovative in pazienti affetti da dolore acuto e cronico.

Nelle 4 sessioni sono stati affrontati vari argomenti: dal ruolo del medico di medicina generale nella gestione del dolore, alla medicina di precisione con le nuove tecniche utilizzate, tanto in ambito neurochirurgico quanto in ambito ortopedico per una terapia conservativa con terapia interventistica e farmacologica.

L’ossigeno – ozono terapia utilizzata singolarmente o in sinergia terapeutica si è detto durante il congresso, che trova applicazione in modo particolare nelle patologie della colonna vertebrale.

Si tratta di nuovi approcci multidisciplinari per una più efficace e spesso risolutiva cura del dolore utilizzando nuovi farmaci e nuove tecniche che aprono un orizzonte per una medicina di precisione.

Ha aperto il congresso l’organizzatore e responsabile scientifico, il Dott Francesco Monea ringraziando tutti i partecipanti e sottolineando l’importanza di questi incontri. Il presidente dell’ordine dei medici della provincia, Dott. Pasquale Veneziano ha portato i saluti dell’ ordine professionale ribadendo la necessità per i medici di un approfondimento in merito alle conoscenze nella terapia del dolore.

I lavori sono iniziati con la lettura magistrale del Magnifico Rettore dell’Università di Catanzaro , Prof G. De Sarro con cui il dott F.Monea è legato da una stretta collaborazione.

E’ stato istituito infatti con la Scuola di Alta Formazione dell’Università di Catanzaro , il Master di II livello in Medicina del dolore per le

sessioni pratico-formative con sede a Taurianova presso lo Studio Medico Polispecialistico del dott F.Monea .

Il comitato tecnico scientifico del congresso era formato dal prof G. De Sarro, prof Luca Gallelli e dalla prof.ssa Rita Citraro.

Tanti i professionisti che durante la giornata si sono succeduti con relazioni e discussioni delle tematiche affrontate.

A chiusura il Dott F.Monea ha ringraziato tutti, comprese le aziende che hanno dato un supporto incondizionato per la realizzazione dell’evento dando appuntamento al prossimo anno.