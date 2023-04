Grande successo per la “Prevenzione al femminile” a Palazzo San Giorgio

Palazzo San Giorgio fa sempre più rima con prevenzione e buona sanità. Un grande successo ha caratterizzato la giornata di “Prevenzione al femminile” promossa dalla quinta Commissione consiliare Salute, guidata dal Presidente Carmelo Romeo, insieme alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Reggio Calabria, guidata dal Presidente Ernesto Giordano.

Nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” l’evento di apertura, con i saluti istituzionali del Sindaco facente funzioni Paolo Brunetti e dello stesso Consigliere Carmelo Romeo, che insieme al Presidente Lilt Ernesto Giordano è stato il motore che nel corso di numerose audizioni in Commissione, che hanno dato vita ad una proficua sinergia dell’Ente con la Lega, hanno consentito lo svolgersi della giornata dedicata agli screening sanitari gratuiti per le donne, svoltasi appunto tra le mura del Municipio cittadino.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare questo evento – ha affermato il Presidente Romeo portando i suoi saluti all’assise di medici, specialisti e pazienti, protagonisti della giornata – sono io che ringrazio il Presidente Giordano per questa opportunità che insieme alla sua squadra ha voluto offrire alla città, proponendosi in una missione di altissimo valore civile come quella legata al tema della prevenzione sanitaria. E’ proprio grazie ad eventi come questo che riusciamo a stimolare un corretto approccio da parte della cittadinanza rispetto al tema della salute, facendo comprendere l’importanza di fronte a certe patologie della possibilità della diagnosi precoce, utile in tantissime situazioni nelle quali un intervento tempestivo può essere determinante per l’avvio della cura e per una completa guarigione”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco facente funzioni Paolo Brunetti. “Siamo felici di poter contribuire oggi all’opera meritoria dei nostri medici ed operatori del campo sanitario che gratuitamente si stanno prestando a quest’attività di screening nei confronti della popolazione femminile. Un plauso specifico – ha affermato il sindaco facente funzioni – voglio rivolgerlo alla Lilt che ha compiuto cento anni. Sarà un caso ma è esattamente la stessa età di Palazzo San Giorgio, che pochi mesi fa ha simbolicamente spento le sue cento candeline. Oggi ci troviamo in una sala che porta il nome di Italo Falcomatà, con una targa che riporta una delle sue frasi più belle: l’esempio è la fonte del pensiero successivo. Ecco credo che l’esempio che tutti voi state dando – ha affermato rivolgendosi ai medici – possa essere da stimolo per l’intera cittadinanza, affinché si comprenda l’importanza della prevenzione e dei controlli sanitari come arma più efficace per la tutela della propria salute.

All’evento inaugurale della giornata, insieme a Romeo e Brunetti, hanno preso parte il Direttore sanitario facente funzioni dell’Asp, Santo Caridi, il Presidente dell’Hospice, Vincenzo Nociti, il Presidente dell’Associazione Cif Renata Melissari, il Parroco di San Giorgio al Corso, Don Nuccio Cannizzaro. Presenti anche gli Assessori Rocco Albanese e Francesco Gangemi. A chiudere l’evento mattutino la relazione dello specialista Dottor Vincenzo Montemurro su “La dieta mediterranea: patrimonio immateriale dell’umanità”.

A seguire gli screening gratuiti relativi a consulenze endocrinologiche, dermatologiche (controlli e mappatura dei nei con il dermatoscopio), visite nutrizionistiche e senologiche, esami fondamentali per la prevenzione dei tumori più diffusi nelle donne.