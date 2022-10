Il 3 ottobre il Pullman Azzurro della polizia di stato farà tappa a Vibo Valentia

Condividi

Nella mattina di lunedì 3 ottobre 2022, personale della Questura prenderà parte alla campagna di sensibilizzazione per la prevenzione di incidenti stradali causati dall’assunzione di sostanze stupefacenti e dall’abuso di alcol.

Nella circostanza, presso la Cittadella degli Studi di Vibo Valentia sarà posizionato il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, inviato dal Compartimento della Polizia Stradale per la Lombardia, con a bordo un equipaggio qualificato che interagirà con gli studenti per accrescere in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono quando si conduce un veicolo in condizioni psicofisiche alterate.