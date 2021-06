Il comune di Cinquefrondi aderisce all’iniziativa delle “Panchine Viola”

Condividi

L’Amministrazione Comunale, su iniziativa del Sindaco Michele Conia, proposta dell’Assessora alla gentilezza Giada Porretta e da Antonella Spanò che ha collaborato e seguito l’iter organizzativo, aderisce alla settimana nazionale delle “Panchine Viola”.

Un’iniziativa intrapresa e portata avanti con passione, avente come principio cardine quello della motivazione alla partecipazione. La riqualificazione dell’aiuola e della panchina servirà, infatti, per trasmettere le buone pratiche di gentilezza e bellezza.

La prima panchina viola è stata inaugurata nel 2019 a Torino ed è stata realizzata dai bambini della scuola primaria locale durante un laboratorio dedicato. Venne scelto il viola, in quanto colore derivante dall’unione del rosso come simbolo di concretezza, e del blu simbolo di profondità, pertanto ben identificativo della gentilezza.

“La gentilezza fa nascere gentilezza” è la frase che verrà affissa alla panchina di fronte all’Istituto comprensivo Francesco della Scala in via Bruno Buozzi. L’inaugurazione è prevista per Giovedì 24 giugno e per l’occasione verranno letti alcuni brani sul significato e la scelta dell’iniziativa.

Ringraziamo per la fattiva collaborazione i ragazzi del Servizio Civile Universale che hanno accolto e proposto con entusiasmo le nuove idee.

Confidiamo nella vostra collaborazione e partecipazione. Cinquefrondi si colora sempre più.