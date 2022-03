Il comune di Cinquefrondi presenta la comunità energetica

Condividi

L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi, sempre attenta alle innovazioni, ha organizzato per Giovedì 10 Marzo alle ora 18:00 nella Sala Consiliare, un evento in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) dell’Unical di Cosenza, per spiegare l’importanza e la funzionalità delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Una comunità energetica è un’associazione composta da enti pubblici locali, aziende, attività commerciali o cittadini privati, i quali scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo attraverso un modello basato sulla condivisione.

Si tratta dunque di una forma energetica collaborativa, incentrata su un sistema di scambio locale per favorire la gestione congiunta, lo sviluppo sostenibile e ridurre la dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale.

Le comunità energetiche vanno oltre la soddisfazione del fabbisogno energetico, infatti incentivano la nascita di nuovi modelli socioeconomici caratterizzati dalla circolarità. In una comunità energetica i soggetti sono impegnati nelle diverse fasi di produzione, consumo e scambio dell’energia, secondo i principi di responsabilità ambientale, sociale ed economica e partecipazione attiva in tutti i processi energetici.

Le comunità energetiche riducono le disuguaglianze sociali, diminuiscono l’impatto ambientale e permettono di usufruire di condizioni energetiche economicamente competitive, inoltre garantiscono importanti benefici per le collettività locali coinvolte.

Le comunità energetiche garantiscono al Paese maggiore autosufficienza energetica.

Il risparmio in bolletta è garantito: grazie all’autoproduzione e condivisione interna di energia i membri della comunità possono godere di notevoli vantaggi in termini di abbattimento dei costi in bolletta.

L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi non poteva lasciare un progetto di risparmio energetico, tutela dell’ambiente e basato sulla partecipazione, essendo tutti punti e valori fondamentali del programma e dell’agire del Gruppo Rinascita per Cinquefrondi.