Il generale di corpo d’armata Riccardo Galletta nominato vice comandante dell’Arma dei Carabinieri

REGGIO CALABRIA :: 11/05/2023 :: Un giovane di 29 anni, Antonio Morelli, è stato ucciso a Reggio Calabria in circostanze sulle quali ha avviato indagini la Squadra mobile.

ROMA :: 11/05/2023 :: Il colosso del caffè americano è sbarcato a Roma. Starbucks ha aperto il suo primo negozio nella Capitale a due passi dalla sede della Camera dei Deputati, nel “cuore storico e politico della Città Eterna”. Lo store di Roma Montecitorio aprirà al pubblico giovedì 11 maggio e anticipa l’inaugurazione di altri […]

CATANZARO :: 11/05/2023 :: “All’indomani del crollo del viadotto ‘Ortiano 2’, nella strada Sila-Mare, il Dipartimento Infrastrutture della Regione, su mio esplicito input, ha avviato un approfondimento per analizzare quanto accaduto e per valutare gli eventuali accorgimenti da mettere in campo.

ALTOMONTE :: 11/05/2023 :: Marijuana e hascisc sparsi in tutta casa e così, un 39enne di Altomonte è stato arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

LIMBADI :: 11/05/2023 :: Un palmares da grandi campioni quello messo a segno da Gruppo Caffo 1915 uno dei soci fondatori del Consorzio Nazionale di Tutela Grappa che consolida la sua posizione di eccellenza nella produzione di grappe di qualità.