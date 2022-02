Il monumento “Opera” già messo in sicurezza e lo staff dell’artista provvederà alla revisione della struttura

Condividi

In merito alla situazione attuale del complesso monumentale di Opera sul Lungomare di Reggio Calabria, l’Amministrazione comunale comunica di avere tempestivamente segnalato le criticità all’artista tramite i propri uffici.

Già la scorsa settimana è intervenuto sul monumento lo staff tecnico di Tresoldi per un primo sopralluogo e sono state adottate le necessarie misure per la messa in sicurezza delle colonne.

È stato inoltre programmato per dopodomani l’avvio dell’intervento di revisione dell’intera struttura e contestuale verifica delle cause che hanno determinato la problematica.