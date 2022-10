Il presidente del consiglio regionale Mancuso premia l’attore catanzarese Rino Rodio

Condividi

Il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso ha conferito un riconoscimento al catanzarese Rino Rodio.

L’attore ha recentemente interpretato Simone de’ Bardi, il marito di Beatrice Portinari, in “Dante”, l’ultimo film del regista Pupi Avati. La pellicola è in corsa per la nomination all’Oscar.

Fra le diverse partecipazioni di Rodio, quella nella serie “Trust- Il rapimento Getty” (produzione internazionale di Sky Atlantic sul rapimento di John Paul Getty), girata fra il Parco della Sila, il Parco del Pollino e alcuni comuni del Cosentino. Rodio è anche comico, cabarettista e intrattenitore molto attivo nel territorio.

Il presidente Mancuso, nel consegnare a Rodio una targa di attestazione dei suoi meriti artistici, ha detto: “E’ eclettico e frizzante. Un attore che ha dato lustro alla Calabria prendendo parte a tante opere cinematografiche e televisive.

Auguro a Rino, a cui sono legato da una lunga amicizia, di ottenere tanti altri successi e di avere una longeva e prolifica carriera professionale”.