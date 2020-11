Il Salone dell’Orientamento 2020 diventa digital edition

Condividi

Il 10 e 11 dicembre la XV edizione del Salone dell’Orientamento sarà interamente online su piattaforma digitale all’insegna de “Il futuro dipende da noi”.

Partendo da ciò la Coop. Cisme, ente organizzatore della manifestazione, ha voluto affrontare l’emergenza Covid come un’occasione di crescita: la digital edition, nella consapevolezza che digitale è reale. Niente eventi in presenza per tutelare la salute, ma tutto ciò che il Salone dell’orientamento comunicherà, attraverso una specializzata piattaforma multimediale, sarà reale grazie alla presenza di esperti, tecnici, professori.

“Ci siamo fatti guidare, – spiega la presidente della Cisme Daniela Rossi – dall’esperienza che abbiamo maturato in questi anni. Siamo alla quindicesime edizione del Salone e inoltre questo è l’anno in cui la Cisme compie ben quaranta anni. Abbiamo fatto tanta strada e diciamo ai nostri giovani studenti che ci piacciano le sfide e non abbiamo bisogno di sapere che sia facile, abbiamo bisogno di sapere che ne vale la pena! Siamo certi che oggi più che mai è indispensabile puntare sulla formazione, sullo studio e sul lavoro. Solo così riusciremo ad affrontare il futuro che in questo momento ci sembra un po’ incerto. I nostri giovani devono avere la possibilità di formarsi e per questo l’orientamento è un percorso necessario. L’edizione del Salone, condivisa con il Network territoriale, è una ricca opportunità, oggi più che mai”.

Ecco che nel corso della due giorni, le scuole superiori collegate saranno tantissime e da tutta Italia. Ricco il programma della manifestazione che ancora è top secret. Possiamo annunciare che ci saranno testimonial d’eccezione e sessioni interessantissime. Uno sguardo è rivolto anche al mondo delle migrazioni e il Salone ospiterà infatti la presentazione ufficiale del Dossier Statistico Immigrazione a cura dell’Idos e una conferenza internazionale sul progetto europeo Lirea (Programma EUROPEO AMIF-2018-AG-INTE).

Torna, ovviamente, anche il Professional day, l’importante occasione per tutti i giovani in cerca di lavoro ed offre opportunità lavorative da parte di aziende e società di recruitment.

Appuntamento, dunque, a Dicembre, il 10 e l’11! Restate connessi e scoprirete tutte le novità. Seguite il Salone dell’Orientamento sui canali social e sul sito.