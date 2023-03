Il sindaco Michele Conia a confronto libero con giornalisti e cittadini

MELICUCCO :: 23/03/2023 :: Il Nas di Reggio Calabria nel corso di mirati controlli alla filiera di produzione e commercio di prodotti caseari, hanno sottoposto a ispezione una azienda casearia operante nel comune di Melicucco

MILANO :: 22/03/2023 :: “Ci siamo oggi trovati insieme con Roberto Occhiuto per discutere del futuro dell’Italia.

CATANZARO :: 22/03/2023 :: La presidente del Fai Calabria Anna Lia Paravati ha indicato i luoghi che potranno essere visitati durante le Giornate FAI

CAMPOTENESE :: 22/03/2023 :: Il comparto turistico del Parco Nazionale del Pollino, all’esordio della stagione primaverile, si unisce per sollecitare la riapertura della ciclopedonale Campotenese-Morano Calabro. La via attraversa lo scenario campestre di Campotenese

RENDE :: 22/03/2023 :: Nella prestigiosa QS World University Ranking by Subject 2023 l’Università della Calabria entra per la prima volta per “Computer science” – unica new entry del Paese insieme alla Bocconi di Milano – e riconferma la sua presenza anche in Fisica, in cui era entrata lo scorso anno.