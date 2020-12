Isola Capo Rizzuto: consiglio comunale, nasce la commissione per la gestione del Recovery Fund

Condividi

Diciotto punti approvati ed uno rinviato alla prossima seduta, è la sintesi del consiglio comunale del 18 dicembre che è terminato dopo ben sei ore di discussione. Di queste ben tre sono state dedicate al punto numero 18, inerente la “Costituzione di una commissione consiliare speciale e temporanea per la gestione dei progetti oggetto dei finanziamenti previsti con il piano “Recovery Fund”.

La decisione di approvare il documento proposto dal consigliere di minoranza Raffaele Gareri (L’Isola che Vorrei), è stato oggetto di una polemica con l’altro gruppo di minoranza “Siamo Futuro” di Forza Italia, nella persona del consigliere Maurizio Piscitelli, e più volte anche del consigliere Antonio Maida, che, da prima avevano chiesto il rinvio del punto, per poi chiedere una deroga sulla nomina dei due consigliere da inserire nella commissione.

Al termine di un lungo dibattito, in cui il sindaco Maria Grazia Vittimberga ha apertamente dichiarato che il punto sarebbe stato approvato a prescindere dall’unanimità, considerando la forte maggioranza, senza lasciare spazio a possibili rinvii, il punto è stato poi approvato all’unanimità.

Dunque, è stata ufficialmente costituita la commissione per il Recovery Fund, la prima in Calabria, probabilmente anche in tutto il resto del paese. A prenderne parte saranno i seguenti consiglieri: per la maggioranza Maria Greca Fauci, Andrea Liò, Massimo Laface in quota “PD”; Santo Pullano e Santino Iuliano per “Liberi di Ricominciare” e Gaetano Muto per “Isola Capo Rizzuto in Rete”; di minoranza entrano Maurizio Piscitelli e Luigina Vallone di Forza Italia e Raffaele Gareri per “L’Isola che vorrei”.

In precedenza si era proceduto alla surroga del consigliere dimissionario Teresa Ranieri (FI) sostituito da Antonio Maiolo. A seguire approvata una variazione di Bilancio e quindi una serie una serie di debiti fuori bilancio e, infine, all’ultimo punto c’è stata l’approvazione dell’elenco degli operatori economici.

Rinviata, invece, l’approvazione del regolamento per la gestione delle risorse informatiche. Il Consiglio Comunale, con molta probabilità, tornerà ad incontrarsi tra Natale e Capodanno.