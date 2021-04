Isola Capo Rizzuto: convocato per giovedì 8 aprile il consiglio comunale

Condividi

Il presidente del Consiglio Comunale di Isola Capo Rizzuto, Luigi Rizzo, ha convocato l’assise per giovedì 8 aprile alle ore 15.30 in prima convocazione (seconda convocazione sabato 10 aprile), in seduta ordinaria, presso la sala consiliare del Palazzo Barracco

Cinque i punti che verranno trattati i seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente;

2) conferma per l’anno 2021 aliquote addizionale comunale IRPEF; 3) approvazione modifiche allo schema di convenzione per la realizzazione di un complesso edilizio turistico-residenziale e relative attrezzature nella frazione di le castella

4) nomina del collegio dei revisori per il triennio 2021 / 2023;

5) approvazione regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico autorizzazione o esposizione del suolo pubblico autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatari.

Come stabilito delle misure di prevenzione per il contenimento della diffusione del virus covid19, il consiglio si svolgerà a porte chiuse con ingresso interdetto al pubblico.

Lo stesso sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale facebook del Comune di Isola Capo Rizzuto per consentire la massima partecipazione dei cittadini ai lavori dell’adunanza.