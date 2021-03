Isola Capo Rizzuto: costituzione Piano Strategico a valenza turistico economico

Condividi

Sono state approvate nei giorni scorsi le linee guida del Piano Strategico a valenza turistico-economico pensate dall’amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto.

Oggi il turismo non può più essere gestito allo sbaraglio e la giunta, guidata dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, ha iniziato mettere in campo un piano dettagliato per la realizzazione di attività di servizi di intrattenimento ed alla creazione di un’offerta che dia maggiori servizi.

E’ chiaro, dunque, che il lavoro messo in campo da Maria Grazia Vittimberga, insieme alla sua squadra di governo, è quello di risollevare al più presto il territorio, considerando soprattutto il netto calo di presenze registrato negli ultimi anni, e non solo in quest’ultimo dove ad incidere è stata soprattutto la pandemia.

Nella presentare il progetto, proposto dall’Assessore al Turismo Salvatore Friio, si sono evidenziate in primis le motivazioni che negli anni hanno portato ad un netto declino del territorio: la carenza di servizi adeguati, l’assenza di innovazione di prodotto, l’insufficiente professionalità nei rapporti con l’utenza e la mancanza di un’unitarietà nell’offerta turistica.

Tutto ciò, di conseguenza, ha determinato un inesorabile arretramento nelle posizioni nella classifica delle mete del turismo nazionale ed internazionale: Isola Capo Rizzuto non è più la meta ambita degli anni ’90. Con questo nuovo piano strategico l’obiettivo dell’amministrazione è proprio quello di far tornare il territorio tra i più in voga dell’estate italiana, proprio come un tempo.

Il primo passo che verrà compiuto, da qui a breve, sarà quello di affidarsi a professionisti del settore, con competenze nella materia dei flussi turistici e nella ricerca di soluzioni e nuove idee, che possano attrarre anche un turismo più giovane e di tendenza.

Tra le priorità di partenza anche l’istituzione di una cabina di regia interna, coordinata dall’Assessore delegato, e la creazione di un tavolo tecnico permanente che coinvolga anche gli operatori turistici del territorio.

Isola Capo Rizzuto vanta bellezze paesaggistiche, naturali, culturali e storiche come poche altre località in Italia, da molti anni, però, questo territorio necessita di essere sponsorizzato e valorizzato nel modo giusto.

D’altronde, l’idea di turismo del Sindaco Maria Grazia Vittimberga e della nuova amministrazione si era già percepita lo scorso anno, quando nel febbraio 2020, appena due mesi dopo l’insediamento, si era già avviato l’incontro con le associazioni per programmare la stagione estiva, anticipando di molti mesi le abitudini standard; mentre subito dopo l’estate, è stato acquistato uno spazio alla Fiera del Turismo di Rimini e che ha ben rappresentato il territorio con un stand ricco di proposte ben illustrate dall’Assessore Friio e dai consiglieri Gaspare Cavaliere e Maria Greca Fauci, presenti sul posto.