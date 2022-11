Isola Capo Rizzuto: Davide Loprete nominato nuovo assessore

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Con Decreto Sindacale n° 15 del 10 novembre, il Sindaco Maria Grazia Vittimberga ha nominato in qualità di nuovo Assessore il signor Davide Loprete, che va coprire il ruolo lasciato vacante nei mesi scorsi da Carlo Cassano passato in Consiglio.

Agrotecnico, di professione commerciante e libero professionista, è nativo di Isola Capo Rizzuto ha 51 anni ed è alla sua prima esperienza istituzionale e politica.

Per prossimi due anni farà parte della squadra di Governo del Sindaco Maria Grazia Vittimberga e avrà il compito di curare le seguenti deleghe: Commercio, Attivita’ Produttive , Fiere E Mercati, Tutela Del Mare Tutela Del Suolo, Tutela Della Costa , Caccia E Pesca.

“Ringrazio il Sindaco per la fiducia e la stima che ha esternato nei miei confronti affidandomi un ruolo così importante e delicato afferma Loprete allo stesso modo ringrazio anche il mio capogruppo Raffaele Gareri”.

“So già che mi aspetta un duro lavoro continua il neo Assessore perché fino adesso l’Amministrazione ha lavorato in maniera egregia e dall’esterno li ho sempre apprezzati per la voglia di cambiamento che hanno portato, per questo sono ancora più onorato di far parte di questa squadra e spero di ripagare pienamente la fiducia datami”.

“Per il futuro conclude mi aspetto massima collaborazione da parte di tutti i cittadini, opposizione compresa, perché stiamo vivendo un periodo particolare ed ora non possiamo permetterci passi falsi o critiche senza senso: Isola Capo Rizzuto ha bisogno di rialzare la testa, il percorso intrapreso è quello giusto ma la strada è ancora lunga. Io ci sono e sono pronto a dare il mio contributo”.