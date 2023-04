Isola Capo Rizzuto: estate 2023, ultimi giorni per inviare proposte di eventi serali e animazione stagionale

Continua senza sosta il lavoro dell’Amministrazione Comunale di Isola Capo Rizzuto per la stagione estiva 2023: da un lato l’ufficio tecnico ha iniziato i lavori straordinari di pulizia spiagge e nei prossimi giorni partiranno quelli per la sistemazione di staccionate e discese al mare.

Inoltre, prima dell’avvio della stagione estiva verranno avviati anche i lavori per la sistemazione di alcune strade comunali e provinciali, tra tutte quella che porta alla frazione di Capo Rizzuto.

Dal lato promozione, invece, si sta lavorando ancora sui grandi nomi che si esibiranno durante la stagione, già ufficiali i concerti di Sfera Ebbasta, Rocco Hunt e Gianni Morandi che riempiranno l’Arena del Mare di Le Castella nel mese di agosto.

Un quarto nome, sempre per Le Castella, verrà annunciato nei prossimi giorni, poi altri artisti di livello si esibiranno anche in Piazza del Popolo e all’anfiteatro di Capo Rizzuto.

La stagione sarà poi riempita da tantissime serate minori ma non meno importanti, a tal proposito sono ancora aperte le manifestazioni d’interesse relative all’animazione giornaliera sulle spiagge di Capo Rizzuto e Le Cannella e alle singole serate da svolgersi su tutto il territorio.

Per quanto concerne l’animazione, la manifestazione scadrà il 15 aprile ed è rivolta solo ai soggetti iscritti al Mepa e il servizio dovrà essere svolto da un’equipe di 9/15 animatori con elevata predisposizione al contatto con gli ospiti e forti capacità di coinvolgimento, con una serie di attività di base tra cui Mini club, intrattenimento ginnico in acqua, intrattenimenti musicali e spettacoli serali.

L’altra manifestazione, con scadenza fissata al 20 aprile, è invece dedicata alle associazioni per la programmazione e la gestione di tutti gli eventi estivi dal 15 giugno al 15 settembre.

Questa comprende eventi come sagre, spettacoli culturali, teatrali, musicali e di intrattenimento; poi supporto logistico con infopoint nelle località costiere, servizio di assistenza ai bagnanti e salvataggio; – servizio di video making ed editing degli eventi, supporto e gestione di tutti gli aspetti logistici.

Infine, eventuali allestimenti dei luoghi individuati per lo svolgimento delle manifestazioni culturali, sicurezza antincendio, gestione delle attività e adempimenti in materia di sicurezza safety e security, presidio in prossimità delle aree interdette alla circolazione stradale e intervento di Primo Soccorso in occasione dei vari eventi.

A tal proposito il Vice Sindaco Andrea Liò, delegato alla promozione del territorio, sollecita le associazioni a inviare proposte:

“Per quanto riguarda le manifestazioni non possiamo andare oltre il 20 aprile, quindi invitiamo le associazioni, soprattutto quelle del territorio, ad inviare le proposte entro la data stabilita, solo insieme possiamo fare una grande stagione estiva e far rinascere il nostro territorio”.