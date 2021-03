Isola Capo Rizzuto: statale 106, l’Assesore Friio interviene sul Megalotto 9 “assurdo definanziare il tratto San’Anna – Passovecchio”

Condividi

Apprendiamo, con non poco stupore e incredulità dalle “Memorie Anas sulle Infrastrutture del Mezzogiorno” depositate alle Commissioni Riunite della Camera dei Deputati, che, rispetto alla realizzazione del Megalotto 9 (strada di Categoria B a 4 corsie) “Aeroporto S. Anna – Mandatoriccio”, si starebbe pensando di definanziare l’importo di € 148,27 milioni di Euro relativo alla realizzazione delle Bretelle Stradali di collegamento nel tratto che va dall’Aeroporto S. Anna a Passovecchio (Kr).

Tale eventuale e assurda decisione, ove portata avanti da Anas, avrebbe come conseguenza Grave, l’isolamento dell’unica infrastruttura vera del nostro territorio, ovvero l’Aeroporto S. Anna e dunque del territorio stesso.

Per quanto ci riguarda, faremo tutto quello che è in nostro potere, affinchè non si proceda alla revoca di tale finanziamento, vitale per le sorti del nostro territorio, e anzi, si proceda il più velocemente possibile alla realizzazione di tale opera.

La Mia Posizione, quella del Sindaco e di Tutta l’amministrazione comunale rispetto al Megalotto 9 è chiara, ed è la seguente:

Il Megalotto 9 “S. Anna – Madatoriccio” Deve Essere Realizzato secondo il progetto originario ed esistente, includendo dunque anche le Bretelle oggetto del possibile definanziamento.

Pertanto chiediamo e ci batteremo affinchè il Megalotto 9 venga finanziato integralmente ad iniziare dalle bretelle che sono già cantierabili nel 2023 da programma Anas.

Tradurremo nelle prossime settimane con atti amministrativi questa nostra visione e volontà, per il bene del Nostro Territorio, dei cittadini, delle Imprese e dei Commercianti, per un futuro migliore, di sviluppo e di Benessere.