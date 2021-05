Klaus Algieri eletto nel nuovo CdA di Promos Italia

Condividi

Il Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, è stato eletto oggi membro del Consiglio di Amministrazione di Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione e affianca le istituzioni nello sviluppo dell’economia locale e nella valorizzazione del territorio. Gli altri componenti del CdA nominati oggi per affiancare il Presidente Giovanni Da Pozzo, Presidente Camera di Commercio di Pordenone Udine, sono i consiglieri Francesca Federzoni, membro di Giunta della Camera di Commercio di Modena, Massimo Giacchetta, vice presidente della Camera di Commercio di Genova, Carlo Edoardo Valli, vice presidente della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi.

Promos Italia, con sede legale a Milano e unità locali a Cosenza, presso Promocosenza, l’azienda speciale della Camera di commercio, Genova, Modena, Ravenna, Roma e Udine, offre servizi di informazione, formazione, primo orientamento a supporto delle attività di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, dalla strategia per un export di successo fino all’incontro con potenziali controparti estere.

Si tratta della più importante realtà del sistema camerale, e fra i principali attori nazionali, nel campo dell’internazionalizzazione che, grazie alle competenze e alla presenza sui territori, è in grado di intercettare le necessità delle imprese e fornire un supporto concreto per il loro sviluppo commerciale sui mercati esteri, direttamente o attraverso una rete consolidata di relazioni, contribuendo a rendere il Made in Italy un marchio universalmente riconosciuto come sinonimo di eccellenza, stile e innovazione.

In questo contesto, Promos Italia dà ogni giorno impulso all’export di nuove imprese, amplia il business internazionale delle realtà già attive nei mercati esteri e favorisce lo sviluppo dei territori con politiche di attrazione di investimenti e di promozione turistica. Ciò avviene sia supportando direttamente le imprese, sia fungendo da service per le principali istituzioni italiane e mettendo loro a disposizione l’expertise sviluppata negli anni.