La MetroCity abbraccia il JovaBeachParty, il territorio metropolitano protagonista nei concerti di Lorenzo Jovanotti

La Città Metropolitana è partner del Jova Beach Party. L’Ente di Palazzo Alvaro ha sottoscritto un accordo nelle scorse settimane che punta alla promozione del territorio nell’ambito degli spettacoli organizzati da Lorenzo Jovanotti che dall’inizio dello scorso mese di luglio stanno attraversando le spiagge italiane.

L’evento di Roccella Jonica, previsto per il prossimo 12 e 13 agosto segnerà il culmine della collaborazione attivata, attraverso una serie di messaggi di marketing territoriale che la Trident Music, il circuito del JovaBeachParty e lo stesso artista proporranno al vastissimo pubblico di affezionati che segue i concerti nelle varie spiagge d’Italia coinvolte dai concerti.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria è infatti l’unico ente territoriale presente sull’applicazione del JovaBeachParty, con una pagina dedicata che conduce i visitatori attraverso gli itinerari turistici più significativi ed attrattivi del territorio metropolitano.

Inoltre il video promozionale del territorio metropolitano dal titolo “Reggio Calabria: Anima autentica”, lanciato sul web pochi mesi fa, sta già attraversando le spiagge di tutta Italia dove il JovaBeachParty si sta svolgendo già dallo scorso 2 di luglio, invitando i fan e gli appassionati che stanno assistendo agli eventi promossi da Trident Music a visitare il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e scoprirne le ricchezze e gli itinerari proposti.

La promozione del territorio sarà poi intensificata a ridosso dell’evento di Roccella, attraverso una serie di post social promozionali che inviteranno i fan dell’artista a visitare i luoghi di interesse dell’intero comprensorio metropolitano.

E proprio in prossimità dei concerti del 12 e 13 agosto alcune “notifiche”, trasmesse a migliaia di fan, informeranno sui percorsi e le esperienze di valore da associare al JovaBeach sul territorio metropolitano, richiamando l’attenzione del pubblico sul cinquantesimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, custoditi presso il Museo di Reggio Calabria, e sul ricco cartellone di eventi culturali, ludici, musicali, promossi nell’occasione dalla Città Metropolitana su tutto il territorio.

“Una collaborazione di straordinario valore ha spiegato il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace che abbiamo voluto attivare in occasione del JovaBeachParty che anche per questa sua seconda edizione tornerà sulle spiagge della nostra costa jonica.

La presenza di un artista di fama mondiale come Lorenzo Jovanotti, come già accaduto qualche mese fa per la registrazione di un suo videoclip a Scilla e Gerace, rappresenta certamente un valore aggiunto per il nostro territorio, trasformando gli eventi musicali in una vetrina mondiale e consentendoci di raggiungere un pubblico vastissimo e potenzialmente interessato a scoprire le tante bellezze del nostro territorio”.