L’Ancadic segnala diverse strutture pericolanti sul lungomare di Melito Porto Salvo, chiesti interventi urgenti

Scrivo quale Referente unico dell’A.N.CA.DI.C, associazione che promuove e tutela il patrimonio paesaggistico e l’ambiente salubre e la viabilità, per chiedere a codesta spettabile Amministrazione comunale di Melito di Porto Salvo di voler disporre verifiche tecniche per accertare la stabilità dell’intera struttura metallica di protezione e dei pilastrini di sostegno situati sul Lungomare Dei Mille, che presentano una condizione di forte degrado ed elevato rischio di caduta nel vuoto per le persone, soprattutto per i ragazzi.

Si è venuti a conoscenza che questa mattina è crollata una notevole porzione di ringhiera metallica di protezione e si è provveduto a cautelare l’area con del nastro segnaletico, evento da noi personalmente riscontrato, misura non idonea per evitare la caduta nel vuoto.

Ulteriore pericolo per l’integrità fisica delle persone è dato dalla corrosione in gran parte della vetusta struttura metallica che presenta anche dei tratti taglienti.

Giova ripetere che a parere dell’ANCADIC e fatte salve le autonome valutazioni dell’Organo Tecnico, le verifiche devono essere eseguite con le modalità della somma urgenza su tutta la struttura in trattazione.

Resta da sottolineare che domani 2 aprile sul lungomare avrà inizio la prima gara della manifestazione su sabbia organizzata dai ragazzi dei Moto Club di Moto ASI Calabria, Sand Riders e MotorSport MX, con il patrocinio del Comune di Melito Porto Salvo.

La richiesta è stata inviata al Sindaco del Comune di Melito di Porto Salvo, al Comando polizia locale Sede e alla Prefettura di Reggio Calabria.