L’antica gelateria Fortino supera la selezione per il Gelato Festival World Master 2025

Ha avuto luogo ieri a Rossano la prima delle tre tappe calabresi del 2023 del Carpigiani Challenge, la competizione itinerante dedicata ai gelatieri di tutto il mondo che porterà alla selezione dei 36 gusti di gelato che andranno alla Finale dei Gelato Festival World Masters in programma nel 2025 organizzato in Italia con i partner strategici Carpigiani e Sigep – Italian Exhibition Group.

La gara ha coinvolto 16 gelatieri delle province di Cosenza, Reggio Calabria e Potenza. La giuria ha decretato una classifica di 3 selezionati che parteciperanno alle prime semifinali italiane in programma a ottobre 2023 e proseguono il percorso di selezione dei migliori gelatieri italiani in vista della Finale Mondiale del 2025.

Gusto, struttura, creatività e presentazione estetica e verbale sono i quattro parametri con i quali sono stati valutati i gelati artigianali promuovendo la scelta degli ingredienti, la maestria degli artigiani nell’elaborare la ricetta, la capacità di comunicare e il risultato complessivo valutato attraverso la vista, il gusto e l’olfatto.

Tra i le tre gelaterie selezionate vi è l’Antica Gelateria Fortino, con sedi a Cariati (centro storico e lungomare), e Cirò Marina (lungomare di fronte al Porto). Il Maestro Gelatiere Benedetto Fortino ha superato la selezione con il gusto “Delizia Fortino”.

Un Gelato alla crema di limone con pan di Spagna bagnato all’Alchermes e che adesso parteciperà di diritto alla selezione dei 4 gelatieri italiani che rappresenteranno l’Italia al Gelato Festival World Masters nel 2025.

Insomma, un’altra importante successo che consolida il nutrito gruppo di titoli ottenuto negli anni dai fratelli Maestri gelatieri Leonardo, Benedetto e Andrea Fortino e dal papà Lugi e consolidano il lavoro di eccellenza che l’Antica Gelateria di Cariati porta avanti da anni vincendo concorsi internazionali per il loro gelato al gusto Cioccolato, Cariatese, Pistacchio e Mandorle, Sol d’Oriente e quest’anno, è arrivato alla Sigep di Rimini, anche il primo posto mondiale per la granita al limone.

«Questo gusto è nato per una coincidenza dichiara il Maestro Gelatiere Benedetto Fortino perché non avendo del limoncello ho dovuto utilizzare al suo posto una crema di limone.

Dopo averlo proposto ai clienti nelle nostre gelaterie di Cariati e Cirò Marina abbiamo notato che è stato particolarmente apprezzato ed oggi, dopo una scelta maturata insieme a mio padre ed ai miei fratelli, ho voluto portarlo in gara. Questo è un ottimo gelato che può essere particolarmente apprezzato dopo una cena di pesce».

«Sono davvero orgoglioso dichiara il presidente di Calabria Excellent Fabio Pugliese dell’ennesimo successo ottenuto dai nostri soci dell’Antica Gelateria Fortino. Ciò testimonia non solo la qualità del loro lavoro ma anche e, soprattutto, la passione per il gelato che, nel caso dell’Antica Gelateria Fortino, diventa anche un importante strumento per la valorizzazione del territorio.

Questa è una gelateria storica che ha una tradizione importante nel panorama calabrese che dura ormai da tre generazioni ed è condotta oggi da tre giovani fratelli gelatieri che nella continuità rinnovano giorno, dopo giorno l’arte ereditata dal papà e prima ancora dal nonno.

Sono certo conclude il Presidente Pugliese che questo successo motiverà i nostri soci a continuare il loro percorso di qualità, di crescita e di sviluppo, contribuendo non solo a promuovere la cultura del gelato di qualità ma anche la nostra bellissima Calabria».