Lazzaro: secondo l’Ancadic l’unico rimedio per le palme nel lungomare Cicerone appare l’eradicazione

Condividi

Share

Tweet

Email

Print 0 shares

Nel richiamare il contenuto della richiesta di intervento tecnico del 17 marzo 2019 inviata alle articolazioni comunali e alla locale polizia municipale, di cui non si hanno notizie sebbene richieste, visto che sono previsti per giorno 27 e 28 luglio p.v. lavori di potatura sulle palme situate sul lungomare Cicerone di Lazzaro di cui all’Ordinanza sindacale del 23 luglio 2020, si rappresenta l’esigenza di verificare la stabilità delle alte palme atteso che non si esclude che gli alti fusti potrebbero essere privi di vita, ovvero secchi.

Inoltre è necessario a salvaguardia della pubblica e privata incolumità procedere con urgenza alla eradicazione di quelle palme il cui tronco alla base si è assottigliato, come segnalato dall’ANCADIC con nota del 5 ottobre 2019, e non può più reggere il peso della palma e alcune di queste si presentano inclinate.

Come è a tutti noto il lungomare Cicerone è molto frequentato soprattutto d’estate e in caso di crollo di una palma o parte di essa sono immaginabili le tragiche conseguenze per i passanti e per il traffico veicolare che in quel momento si dovessero trovare nel raggio dell’area interessata dal crollo.

Con la presente si rinnova la urgente richiesta di intervento sulla palma situata nel cortile accanto all’accesso della scuola elementare Demetrio Cuzzupoli di Lazzaro che in caso di caduta del tronco della palma, anche soltanto in parte, verrebbero coinvolti il sottostante groviglio di cavi enel e telecom sorretti da cavi d’acciaio collegati ai vetusti pali dell’illuminazione pubblica, nonché la sottostante strada comunale e alcune abitazioni.

Visto che sul nostro territorio i pericoli per la salute e l’incolumità dei cittadini non mancano, si chiede cosa stia facendo la Giunta Comunale, i Consiglieri di Minoranza, la polizia municipale e tutti gli altri Organi addetti al controllo del territorio per proteggere i cittadini da queste minacce. Si aspetta la tragedia per intervenire?.