Le prenotazioni al servizio Cup nelle farmacie adesso saranno a carico degli utenti

Federfarma ha sottoscritto un accordo con l’ASP di Reggio Calabria, relativo alla prenotazione delle prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali, pubblicato con delibera n. 511 del 25/05/23.

Accordo atteso da anni, che ha visto Federfarma Reggio Calabria impegnata nel rendere sostenibile l’erogazione del servizio da parte delle farmacie e ha trovato, ancora una volta, da parte dell’ASP un riconoscimento del ruolo strategico delle stesse.

La gestione territoriale della sanità non può prescindere dalla farmacia come primo e più prossimo presidio sanitario sul territorio del sistema sanitario regionale e questo accordo ne è la conferma.

Con il Commissario Straordinario dell’ASP, Dr.ssa Lucia Di Furia, è stato portato avanti un efficace tavolo di confronto con il primario intento di trovare le risorse economiche necessarie a mantenere la gratuità del servizio.

Tuttavia, non avendo reperito fondi pubblici accessibili né a livello aziendale né a livello regionale, visto il notevole investimento in termini economici e tecnologici sostenuto dalle Farmacie per tutti questi anni di gratuità del servizio offerto, valutati soddisfacenti i risultati ottenuti in questi anni di sperimentazione, si è ritenuto necessario sottoscrivere un nuovo accordo.

Il nuovo accordo comporta il carico dei costi del servizio ai cittadini ed all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, che sostiene i costi di collegamento tra le farmacie aderenti e i sistemi informatici.

Restano a disposizione del cittadino gli accessi gratuiti al Servizio di prenotazione CUP, quali sportelli e numero verde apposito.

A decorrere dal 5 giugno 2023, per il Servizio di prenotazione visite specialistiche (CUP) svolto presso le farmacie private della provincia di Reggio Calabria, il costo sarà il seguente:

euro 2,50 iva inclusa, a carico del cittadino per ciascuna prenotazione, anche se riferita a più prestazioni indicate nell’impegnativa;

euro 1,50 iva inclusa, a carico del cittadino per modifica alla prenotazione (cancellazione, cambio data, orario, struttura).