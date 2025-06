Marina di Gioiosa, Rocco Femia invita la cittadinanza “celebriamo insieme l’inizio di un nuovo percorso”

Il neo-eletto Sindaco di Marina di Gioiosa Ionica Rocco Femia, invita tutta la cittadinanza a un’occasione speciale di incontro per esprimere la propria gratitudine e celebrare l’avvio di un nuovo percorso.

L’appuntamento con i componenti della lista ‘Cuore e Futuro’ è fissato per domenica 15 Giugno, alle ore 21:00, in Piazza Zaleuco a Marina di Gioiosa Ionica. Sarà un’opportunità per il Sindaco Femia e la sua squadra di esprimere di persona la gratitudine a tutta la comunità che ha fortemente creduto nel progetto di rinnovamento.

“Sarà ha dichiarato Femia un momento di grande gioia per celebrare insieme l’inizio di un nuovo percorso, un cammino fatto di partecipazione, impegno e speranza per la nostra amata Marina di Gioiosa.

Vogliamo ringraziare tutti i simpatizzanti, i volontari e chiunque abbia contribuito, anche con un solo gesto, a questo straordinario risultato. Dobbiamo rimboccarci le maniche, perché metteremo in campo tutte le nostre forze per la nostra città”.

“Da adesso conclude il Sindaco Rocco Femia il lavoro riparte, la macchina amministrativa ha l’obbligo di mettersi in moto concretamente. Il nostro sogno, quel progetto ambizioso per Marina di Gioiosa, è tornato a vivere e ora lo completeremo insieme, con la massima trasparenza.

Sarà un percorso fatto di partecipazione, ascolto e impegno concreto per rendere la nostra città ancora più bella, pulita, accogliente e ricca di opportunità.

Ogni passo verso il futuro della nostra città, ogni traguardo che ci prefiggiamo, inizia e si realizza solo con l’unione e il sorriso. Saremo gli amministratori di tutti i nostri concittadini”.