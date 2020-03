Mendicino: il comune dona un ventilatore polmonare all’Ospedale di Cosenza

Condividi

Share

Tweet

Email

Print 0 shares

Il Comune di Mendicino ha donato all’Ospedale di Cosenza un ventilatore polmonare per fronteggiare i potenziali rischi legati al contagio da Coronavirus.

L’iniziativa, promossa dal Sindaco Antonio Palermo, ha visto decine di cittadini anche di altri territori della provincia aderire alla raccolta fondi e donare il proprio contributo economico per questo nobile fine.

Il Comune in pochi giorni, infatti, ha raccolto la cifra di ben € 4.766, alla quale si è aggiunto l’importante sostegno del gruppo “Hasta Cuanto Podemos” che, in sinergia con la Fondazione Lilli, ha destinato per lo scopo la somma di € 1.944, parte dei fondi raccolti in seno alla campagna avviata da alcune settimane per l’emergenza.

Così l’istituzione mendicinese ha perfezionato l’acquisto di un ventilatore polmonare pressovolumetrico ad alte prestazioni donandolo al Reparto di Pneumologia dell’Ospedale Civile dell’Annunziata diretto dal dottore Albino Petrone.

Il Sindaco Antonio Palermo annunciando la bella notizia ha dichiarato “grazie a quanti hanno contribuito a realizzare questo piccolo ma grande sogno. Continuiamo a restare tutti a casa, andrà tutto bene”.