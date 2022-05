Milia (FI) ‘’complimenti alla nostra ViolaBasket per il raggiungimento dei Play Off di Serie B’’

Condividi

‘’Ci tengo ad esprimere i miei più sinceri complimenti a tutta la società, i giocatori e lo staff della nostra Viola Basket per il raggiungimento dei Play Off di Serie B’’ così afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Federico Milia.

‘’La Viola rappresenta il volto migliore della Città e dello sport, negli anni ha portato Reggio Calabria ad essere al centro delle cronache sportive di tutta Italia e non solo, raggiungendo traguardi sensazionali’’

‘’Ci tengo in fine a ringraziare, da reggino, il Presidente Laganà, tutti i dirigenti e tutti coloro i quali con sacrifici immani e senza aiuto da parte delle istituzioni cittadine guidano questa realtà, aiutando a rendere vivo il nostro tessuto sociale’’