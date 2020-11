Musica e Shopping: Un nuovo modo per fare radio

Condividi

“Shoppando in Centro”. Questo il titolo della nuova kermesse radio, che i due mattatori di quest’estate, Ronny Genovese e Graziano Tomarchio, dopo 12 puntate per la televisione di “Village 2.020”, si erano inventati un nuovo Format radiofonico. Erano intenzionati a rilanciare, direttamente dallo Shopping Center di Porto Bolaro a Reggio Calabria, questa nuova idea di intrattenimento, con notizie, interviste, contatti, premi col pubblico di passaggio, e tanta buona musica, con quattro ore di trasmissione, due il sabato e due la domenica.

Erano giunti alla 4^ puntata live, dai microfoni di Radio Eco Sud, ma il pandemico virus ci ha messo lo zampino. I centri commerciali sono chiusi, fino a nuovo ordine. Le regioni sono impegnate col gioco dei colori. Arancione la Sicilia, e Rossa la Calabria, per cui la generosità dei due speaker, si è dovuta placare nell’attesa che riaprano al più presto le frontiere e si ritorni al consueto giro di acquisti al pubblico.

I tempi di “Ri” attuazione non sembrano dare certezze in merito al rientro di tutte le precauzioni, e pertanto la regia mobile del “Trak in Tour Radio Live” è rimasta parcheggiata in tutti questi giorni di non attività.

L’ottimismo comunque e superiore ad ogni aspettativa, e continua a pervadere il desiderio dei due coriacei intrattenitori, facendo ammenda di ciò che li ha mal volentieri coinvolti, ma sempre pronti per ripartire al prossimo ciak utile

Cosa staranno preparando per le prossime puntate? Non lo sanno neanche loro. Dopotutto, fare una previsione di questi tempi, è come vincere un bel terno al lotto.