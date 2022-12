Nota del presidente del consiglio regionale Mancuso dopo l’approvazione della legge 107 in aula

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

“Con l’approvazione del testo di legge che regolamenta il gioco d’azzardo, in linea con la legislazione nazionale e le normative delle altre Regioni e interrompendo la deplorevole prassi delle proroghe, abbiamo consegnato alla Calabria una legge organica, equa e necessaria.

Voglio ringraziare, per il prezioso contributo fornito, tutti i soggetti che, avendo voce in capitolo, sono stati auditi nella Commissione permanente coordinata dalla presidente Luciana De Francesco.

Voglio ringraziare, altresì, mons. Fortunato Marrone, arcivescovo di Reggio Calabria-Bova e presidente della Conferenza Episcopale Calabria per la disponibilità al confronto.

Possiamo sostenere, a conclusione di un iter alquanto travagliato e sul presupposto che la salute, la libertà delle persone e la lotta alle dipendenze sono una sfida per tutta la comunità e non hanno colore politico, che è stato trovato il giusto equilibrio su una normativa che contempera tutti gli interessi in campo”.