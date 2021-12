Nuovo asfalto nel centro storico, adesso è la volta di via Possidonea

Condividi

Continua l’opera di rifacimento delle strade del centro storico cittadino.

Dopo gli interventi, già terminati, che hanno interessato altri tratti come Veneto, via Domenico Romeo o via Aliquò Lenzi, adesso è la volta di via Possidonea, la storica e trafficata arteria del centro che collega piazza Castello a piazza San Marco. *Previsto il blocco del traffico veicolare e il divieto di sosta ambo i lati con rimozione dalle ore 7 di lunedì 27 dicembre alle ore 18 di sabato 15 gennaio 2022*.

“Si tratta di un nuovo intervento che si inserisce nel quadro generale delle attività che stiamo portando avanti per l’ammodernamento e la riqualificazione delle strade del centro storico”, spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Rocco Albanese che aggiunge: “via Possidonea è un’arteria di grande importanza per la città che, non a caso, ogni giorno viene utilizzata da tantissimi cittadini, in modo particolare dall’utenza scolastica e dalle tante attività commerciali presenti.

Proprio per questo motivo abbiamo ritenuto più opportuno chiudere la strada in questi giorni, ovvero in concomitanza con la pausa delle scuole per le festività natalizie, al fine di ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza.

Anche in questa circostanza, come nei precedenti cantieri, evidenza il rappresentante di palazzo San Giorgio chiediamo collaborazione e comprensione da parte dei cittadini impegnandoci, nel contempo, a vigilare come sempre con la massima attenzione sullo svolgimento dei lavori che devono essere eseguiti nel rispetto dei tempi prefissati.

Siamo certi che con l’impegno e la collaborazione di tutti riusciremo a completare nel migliore dei modi questi interventi e a consegnare alla città strade nuove e più sicure”.