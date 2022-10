Ok in Commissione alla rinegoziazione dei Mutui con Cassa Depositi e Prestiti

Condividi

«E’ un’ottima notizia», sottolinea la maggioranza di Palazzo San Giorgio che, in una nota stampa, rilancia «l’azione di riordino delle finanze comunali portata avanti dall’amministrazione comunale sin dal primo giorno del suo insediamento». Promosso, poi, il lavoro dell’assessora al Bilancio, Irene Calabrò, che, insieme a dirigenti e funzionari di settore, «ha impresso una forte accelerata per risanare le casse disastrate di Palazzo San Giorgio».

È un lavoro di squadra responsabile, puntuale, attento e certosino che sta facendo uscire l’Ente dalle secche in cui era stato lasciato precipitare. Proprio grazie all’impegno di questi anni, si è recuperata una grossa porzione di credibilità all’interno degli uffici dei Ministeri che oggi, nella nostra città, riconoscono la bontà d’azione e l’autorevolezza di una classe dirigente meticolosa, onesta ed attenta; artefice di successi importantissimi come il Decreto Agosto, l’uscita dal Piano di riequilibrio, il Patto per Reggio e l’odierna rimodulazione dei mutui».

«Adesso concludono gli esponenti del centrosinistra la palla passa al Consiglio comunale che avrà modo e tempi per discutere una manovra essenziale per il prosieguo del cammino virtuoso intrapreso dal governo cittadino. In quella sede, confidiamo in un atteggiamento più maturo da parte della minoranza che, pur apprezzando la manovra, si è astenuta in fase di votazione.