Piazza Castello sold out per l’Associazione Jasmin’s Cinema Moda and Dance, l’Asd Reggio Ritmica e gli artisti Katia Croce’, Michelangelo Giordano e Caterina Zema

Ancora un successo straordinario per l’associazione Jasmin’s cinema moda and dance diretta dal Presidente Silvia Nasuti e dalle collaboratrici Cetty Scafaria e Letizia Scarfone.

Piazza Castello gremita e pubblico entusiasta per l’evento inserito nel cartellone delle festività mariane.

Tante le categorie di modelle che hanno sfilato in passerella tra cui i vincitori internazionali dei concorsi Miss e mister baby mondo Italia e model’s of the year.

Ben quattro i defilè artistici, dalla moda pin up al grease per ricordare gli anni passati, fino agli abiti in rosso per dire NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE.

Ad aprire la serata la nostra Miss baby mondo internazionale jasmin’s Hilary Malafarina che sarà protagonista giorno 1 ottobre a Milano al grande evento Fashion Week come ospite d’onore ed il 22 ottobre come madrina ed ospite d’onore dei concorsi internazionali .

Tantissimi ospiti hanno preso parte alla serata, queste le dichiarazioni del Consigliere Comunale Mario Cardia:

“Ancora un grande successo ed una piazza gremita, complimenti all’associazione ed a tutti coloro che hanno collaborato a questo splendido evento, l’augurio e’ che anche la stagione invernale così come lo è’ stata questa estate possa vedervi protagonisti”.

Nel corso della serata l’esibizione dei nostri artisti reggini, il talento e la grinta della splendida Katia Croce’, il cantautore Michelangelo Giordano e l’artista Caterina Zema neo vincitrice della quarta edizione dell’Etnofolk, per loro la standing ovation di tutta Piazza Castello.

Straordinarie poi le uscite delle ginnaste della scuola Reggio Ritmica di Benedetta Lombardi , anche per loro pubblico entusiasta.

A seguire le esibizioni dei cantanti reggini “i Fratee’”, che collaborano con l’associazione e saranno protagonisti il 25 settembre in concerto a Bovalino , con l’organizzatrice Patrizia perrone.

La serata è’ stata condotta da Vincenzo Pagano insieme a Silvia Nasuti.

Queste tutte le categorie che si sono esibite nel corso della serata:

Categoria baby yunior

• Gioia Libro testimonial internazionale miss baby mondo Italia

Categoria yunior

• Jasmin Hilary Malafarina ambasciatrice baby mondo e madrina ormai di ogni evento

• Erika pagano testimonial internazionale miss baby mondo Italia

• Michelle Romeo testimonial internazionale jasmin’s cinema moda and dance

• ilary romeo valletta internazionale miss baby mondo Italia

• Miriam musarella , prima classificata miss baby mondo Italia

• Giuliana Battista, terza classificata miss baby mondo Italia

• Marta Battista modella della jasmin’s

Cat baby junior

Annalisa cotrupi

Ambasciatrice Miss baby mondo Italia

Categoria teenager

• Nikol nasuti testimonial internazionale miss baby mondo Italia teeneger

• Sylvie romeo testimonial internazionale miss baby mondo Italia teeneger

• Zina donia 1 classificata miss baby mondo Italia

Miss e mister

• Santina Laganà vincitrice model’s of the year

• Costantino Bevilacqua, primo classificato model’s of the year

• Giuseppe spinella, primo classificato mister Sanremo 2022

• Paola labate, seconda classificata model’s of the year

Si ringrazia per la partecipazione tutti i protagonisti della serata