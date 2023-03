Prorogato il bando di formazione professionale BLSD “Basic life support defibrillation”

Condividi

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha prorogato il bando per il corso di formazione professionale BLSD “Basic life support defibrillation” per adulto, bambino e lattante e defibrillazione con DAE, secondo le raccomandazioni Internazionali su RCP ILCOR correnti.

La Metrocity prevede la costituzione del corso, riservato agli iscritti alle Associazioni sportive, per un massimo complessivo di 15 allievi. Per consentire una più ampia partecipazione da parte degli interessati, la scadenza del bando

Settore 5 – Formazione Professionale – presso il Servizio Protocollo Generale della Città Metropolitana in via Monsignor Ferro n. 1/A (ex Palazzo Ferrovie) o trasmessa a: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it . Può essere utilizzata anche PEC non personale.