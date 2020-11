Reggina superata dal Pisa, al Granillo finisce 1-2

Condividi

La Reggina perde il confronto interno con il Pisa valevole per la 8^ giornata del campionato di serie B. Al Granillo finisce 1-2 per i Toscani.

La squadra di Mister Toscano era andata in vantaggio al 22′ con Situm, ma nel finale Masucci e Sibilli ribaltano il risultato. Reggina in inferiorità numerica per l’espulsione di Crisetig a inizio ripresa.

Il tabellino della gara:

SERIE BKT, 8ª GIORNATA

REGGINA-PISA 1-2

Marcatori: 22′ Situm (R), 86′ Masucci (P), 92′ Sibilli (P).

Reggina (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Cionek, Rossi; Situm (69′ Delprato), Folorunsho, Crisetig, Di Chiara (69′ Liotti); Bellomo (69′ Mastour); Ménez (42′ Bianchi), Vasic (51′ Denis). A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Liotti, Peli, Stavropoulos, De Rose, Marcucci,. Allenatore: Toscano.

Pisa (4-3-1-2): Perilli; Birindelli (46′ Lisi), Benedetti, Caracciolo, Belli (66′ Siega); Gucher, De Vitis (66′ Sibilli), Mazzitelli; Vido (80′ Soddimo); Palombi (69′ Masucci), Marconi. A disposizione: Kucich, Loria, Meroni, Marin, Alberti, Giani. Allenatore: D’Angelo.

Arbitro: Paolo Giacomelli di Trieste (Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore e Alessandro Cipressa di Gallipoli). IV uomo: Ivan Robilotta di Sala Consilina.

Note – Ammoniti: Crisetig (R), Ménez (R), Cionek (R), Birindelli (P), Folorunsho (R), De Vitis (P), Siega (P), Rossi (R), Sibilli (P). Espulso: 46′ Crisetig (R) per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 1-8. Recupero: 2’pt; 4’st.