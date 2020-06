Reggio Calabria: a quarant’anni dalla costituzione, il CISMe si rifà il look

Condividi

A quarant’anni dalla costituzione, CISMe si rifà il look. Dal 1980, anno della nascita, CISMe, società cooperativa per l’Innovazione e lo Sviluppo del Mezzogiorno, è una realtà imprenditoriale che opera nel settore dei servizi del terziario avanzato ed è sempre stata attenta alle esigenze del territorio.

In questo “annus horribilis”, segnato dalla pandemia del Covid19, CISMe guarda con fiducia al futuro e guarda al cambiamento come un’occasione di crescita, per festeggiare un traguardo così importante ripensa, quindi, la propria immagine: il logo e il sito avranno una nuova veste grafica.

Il logo ha lo scopo di rappresentare l’essenza della cooperativa, con questo restyling della nostra immagine afferma la presidente Daniela Rossi abbiamo voluto ancora una volta dimostrare la capacità di Cisme di essere sempre pronta al cambiamento per affrontare le sfide del presente e del futuro.

In questi quarant’anni infatti, da società di ricerca e progettazione, l’azienda si è evoluta maturando una forte esperienza nel campo della pianificazione e della ricerca socio-economica, della promozione imprenditoriale, dello sviluppo locale, delle politiche giovanili e del Welfare municipale, sviluppando azioni e progetti attraverso un partenariato dell’Economia Sociale attivo su scala nazionale ed europea.

Con l’evolversi delle politiche europee e degli strumenti comunitari, CISMe ha avviato nuovi percorsi sia sperimentando nuove collaborazioni e nuove metodologie di intervento centrate sullo sviluppo del capitale umano, sia coinvolgendo la comunità con particolare attenzione ai diritti delle persone più fragili, trattando trasversalmente quindi temi legati al sociale, alla povertà educativa, alla violenza di genere, ecc.

Quando pensavamo a questo importante traguardo afferma la presidente Rossi progettavamo di organizzare un evento che coinvolgesse tutte le persone che negli anni hanno contribuito non solo alla sua nascita ma anche alla sua crescita. Questa pandemia ha reso tutto ciò impossibile ma non volevamo assolutamente che i quarant’anni della nostra storia passassero senza lasciar traccia.

Così ci siamo interrogati ed abbiamo deciso di celebrare i quarant’anni di CISMe mettendo in campo azioni concrete ed è così che è nata l’idea di sostenere il territorio della provincia di Reggio Calabria attraverso un contributo tangibile alle micro e piccole imprese.

In questa situazione di disagio e ristrettezza economica, soprattutto per le piccole realtà imprenditoriali, lo staff della CISMe vuole essere di supporto e accompagnare un servizio che possa essere utile al territorio. Pubblicheremo sul nostro sito, a partire dal 8 giugno 2020, una manifestazione di interesse, rivolta a micro e piccole imprese operanti sul territorio reggino.

Un aiuto concreto, dunque, ad un massimo di 10 piccole imprese, che riceveranno da CISMe un pacchetto di servizi personalizzati e gratuiti del valore di € 5.000,00 (cinquemilaeuro).

Le azioni saranno mirate e applicate seguendo linee conformi all’identità e alla mission dell’impresa beneficiaria, avranno un ruolo rafforzativo e di valore aggiunto, che a fine percorso permetterà all’impresa di poter godere di una preparazione idonea al proseguimento delle attività di comunicazione/promozione a lungo termine in maniera indipendente.