Reggio Calabria: Avis comunale e Farmac’è insieme per promuovere la donazione

Diffondere la cultura della donazione di sangue, sensibilizzare e invitare la cittadinanza a compiere gesti concreti di solidarietà.

In quest’ottica l’Avis comunale OdV di Reggio Calabria si pone al fianco di Farmac’è, gruppo di farmacie del territorio promotore del progetto C’è-Fidelity, di cui titolare è la società di consulenza Sied.

In virtù della convenzione sottoscritta per Avis dalla presidente Myriam Calipari e per Sied dall’amministratore Valerio Berti,

le Farmacie del gruppo Farmac’è supporteranno l’Avis Comunale OdV di Reggio Calabria nell’organizzazione di apposite giornate di promozione, sensibilizzazione e raccolta sangue, presso l’autoemoteca posizionata nella zona antistante alle farmacie stesse, e nella distribuzione di materiale informativo.

I donatori Avis potranno, dal canto loro, beneficiare di una serie di servizi fruibili presso le farmacie afferenti al Gruppo (misurazione peso e pressione, telemedicina, analisi, scontistiche varie).

La sottoscrizione della convenzione con Farmac’e’ ha commentato la presidente di Avis comunale OdV Reggio Calabria, Myriam Calipari per la quale ringraziamo Valerio Berti che ha dimostrato una particolare sensibilità, è per l’Avis motivo di soddisfazione per un duplice aspetto.

Grazie ad essa saranno offerte delle piccole agevolazioni, anche per ciò che concerne la prevenzione, ai nostri donatori che non finiremo mai di ringraziare: anche in questi giorni segnati dalle restrizioni della pandemia, stanno rispondendo molto positivamente ai nostri appelli e alle nostre chiamate.

Altro aspetto importante attiene all’opportunità di organizzare periodicamente delle giornate di raccolta esterne presso le farmacie aderenti. Tale iniziativa valorizza l’unicità del farmaco salvavita che è il sangue, non acquistabile ma disponibile solo grazie al dono anonimo, gratuito e volontario di persone di buona volontà”, ha sottolineato la presidente di Avis comunale OdV Reggio Calabria, Myriam Calipari.

Ringraziamo Myriam Calipari e la famiglia Avis per aver accolto con entusiasmo la nostra proposta di collaborazione. Nel rapporto con i clienti delle nostre farmacie – ha sottolineato l’amministratore Sied, Valerio Berti – teniamo particolarmente ad associare la parola impegno alla parola fiducia al fine di offrire il nostro contributo alla crescita del tessuto sociale del nostro territorio.

L’ambito sanitario è quello in cui operiamo a livello nazionale con serietà. Anche a Reggio si è costituito un gruppo di farmacie e la partnership con Avis, che si occupa di sanità divulgando un importante messaggio di solidarietà e cittadinanza, a nostro avviso si attaglia perfettamente al comune intento di collaborare per una comunità più responsabile e attenta al prossimo.

Auspichiamo che le nostre farmacie possano costituire un valido punto di riferimento per l’Avis e per la preziosa attività di raccolta sangue che promuove”, ha concluso l’amministratore Sied, Valerio Berti.