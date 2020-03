Reggio Calabria, Falcomatà rassicura i cittadini: nessun esodo, solo fake news

Condividi

Il primo cittadino questa mattina si è recato presso la stazione centrale di Reggio Calabria dove era atteso un treno a lunga percorrenza proveniente da Torino, ma come ha sottolineato attraverso un video pubblicato sulle sue pagine social “sono scesi solo 3 passeggeri sottoposti all’ordinario protocollo”. Un altro treno è atteso nel pomeriggio alla stazione di Villa San Giovanni, ma l’allerta è alta. Attenzione alle fake news che girano in questi giorni solo per creare panico e ottenere dei click.

Il video è disponibile sulla pagina facebook del Primo Cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.