Reggio Calabria: il prefetto Massimo Mariani convoca per il 20 e 21 settembre 2020 i comizi per l’elezione diretta dei sindaci

Il Prefetto Massimo Mariani, con decreto in data odierna, ha convocato per domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 i comizi per l’elezione diretta dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli dei seguenti Comuni:

Anoia, Bianco, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Casignana, Cinquefrondi, Giffone, Maropati, Melito Porto Salvo, Molochio, Montebello Jonico, Pazzano, Platì, Polistena, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Samo, San Lorenzo, San Roberto, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Santo Stefano d’Aspromonte, Scilla e Taurianova.

Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica 20 settembre dalle ore 7:00 alle ore 23:00, e nella giornata di lunedì 21 settembre dalle ore 7:00 alle 15:00.

L’eventuale turno di ballottaggio, per l’elezione diretta dei Sindaci non proclamati eletti all’esito del primo turno di votazione, è fissato per domenica 4 ottobre e lunedì 5 ottobre 2020.