Reggio Calabria: Klaus Davi valuta il ricorso in merito alla revoca della sua mancata elezione a consigliere comunale

“In queste ore decideremo sul ricorso al Tar.” Lo ha dichiarato Klaus Davi in merito alla revoca della sua mancata elezione a consigliere comunale di Reggio Calabria (seggio in un primo momento ‘assegnato’ via agenzie di stampa dalla stessa Commissione Elettorale presieduta dal magistrato Giuseppe Campagna).

Ci tengo a dire che per quanto mi riguarda a livello personale, le parole diffuse da Sigfrido Ranucci rappresentano già una vittoria, perché sono un riconoscimento del mio lavoro in Calabria e vengono da un giornalista che di complimenti ne fa ben pochi e certamente non lo si può accusare di non competenza.

Nei giorni scorsi il conduttore del programma di inchieste di Rai Tre ‘Report’ aveva espresso pubblicamente parole di stima per l’impegno sociale di Klaus Davi contro la mafia arrivando a dire che la sua esclusione dal consiglio comunale di Reggio Calabria “è stata un autogoal’.

A breve è quindi attesa la presa di posizione di Klaus Davi in merito all’eventuale ricorso che secondo alcuni , qualora dovesse trovare conferma, potrebbe essere annunciato in programma di grande ascolto di una rete nazionale.

Daremo risalto alla vicenda perché non c’è in ballo una questione amministrativa ma anche politica” aveva detto Davi infatti nei giorni scorsi.