Reggio Calabria: nota di Irene Calabrò sui lavori di riqualificazione previsti dalla delibera di giunta

“Una nuova luce è pronta ad illuminare il Castello Aragonese, la biblioteca comunale, la pinacoteca e la sala Versace. Grazie ai Patti per il Sud, la giunta guidata dal sindaco Falcomatà ha potuto approvare il progetto definitivo di ristrutturazione e riqualificazione per un valore complessivo di ben 600 mila euro”.

Così l’assessore alla salvaguardia del Patrimonio culturale, Irene Calabrò, condivide la delibera con la quale Palazzo San Giorgio, attraverso il settore Lavori Pubblici, riconsegna decoro a punti nevralgici per lo sviluppo culturale e turistico della città.

Nonostante le notorie difficoltà di bilancio spiega l’assessore l’amministrazione comunale è riuscita ad intercettare somme decisive da destinare alla salvaguardia ed alla tutela del nostro patrimonio culturale dal valore inestimabile.

Gli interventi previsti, infatti, renderanno le strutture e i luoghi più accoglienti ed in linea con i programmi di sviluppo che stanno riconsegnando una centralità importante per Reggio nell’intero panorama culturale nazionale. Oltre a promuovere eventi, quindi, diventa di fondamentale importanza puntellare le aree che custodiscono beni e architetture che rappresentano un tesoro assoluto per la nostra comunità.

Quindi conclude Irene Calabrò continua senza alcun tentennamento il processo di crescita sociale innescato dall’amministrazione comunale che su temi come l’arte, la cultura e la bellezza ha scommesso con grande convinzione ed intensità.