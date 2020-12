Reggio Calabria: Ponte dell’Immacolata all’insegna di controlli serrati della polizia locale

Condividi

Un ponte dell’Immacolata di gran lavoro per la polizia locale di Reggio Calabria che nei giorni a cavallo dell’8 Dicembre che introduce tradizionalmente le festività natalizie ha svolto con le varie articolazioni numerosi controlli in città.

Il bilancio di oltre 250 persone controllate e circa 570 esercizi rende conto di un impegno certosino e costante. Sul fronte sanzionatorio si annoverano oltre 500 violazioni accertate al codice della strada, tre le patenti ritirate.

Cinque persone denunciate delle quali due per evasione dell’obbligo di istruzione elementare dei figli, due per abuso edilizio e uno per soggiorno clandestino sul territorio nazionale.

Si conta altresì un fermo per identificazione, un sequestro di merce per circa 1500 pezzi totali ed un verbale per mancata rimozione di cemento amianto.

Sul fronte anticovid sono stati tre gli esercizi sanzionati per violazione al DPCM in materia di inosservanza dei provvedimenti di chiusura festiva e prefestiva e di somministrazione al banco.