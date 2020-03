Reggio Calabria: si è tenuta in prefettura la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Condividi

Si è svolta questo pomeriggio in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per un esame congiunto delle problematiche concernenti l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. Coronavirus).

Nel corso dell’incontro sono state concordate le iniziative volte ad assicurare l’esecuzione delle misure disposte dal D.P.C.M. 8 marzo 2020, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59.

In particolare, saranno pianificati mirati controlli presso i principali snodi della rete di comunicazione (stradale, autostradale, ferroviaria).

Saranno altresì implementati massivi controlli presso attività di ristorazione ed esercizi commerciali, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dal citato D.P.C.M., la cui violazione comporta l’applicazione della sanzione della sospensione dell’attività.