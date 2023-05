Martedì 2 maggio, alle ore 18:00, il Gruppo Xiphias apre le porte del salotto Liberty dell’Associazione di Sviluppo Culturale sita in via Bruno Buozzi n.13 a Reggio Calabria, per accogliere l’evento “REGGIO IN MINIATURA. L’architettura prima del terremoto del 1908”, organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Anassilaos.

L’evento ospiterà i modelli in scala, sapientemente realizzati nel corso degli anni, dal maestro d’arte, nonché restauratore Ilario De Marco.

Apriranno l’incontro l’arch. Antonella Postorino, nella doppia veste di Presidente del Gruppo Xiphias e Responsabile del “Centro Studi per la Cultura dell’Architettura e del Paesaggio” dell’Associazione Anassilaos e il dott. Stefano Iorfida, Presidente dell’Associazione Anassilaos.

Dopo il taglio del nastro si avvierà un racconto itinerante che vedrà protagoniste le opere del maestro Ilario De Marco, attraverso i contributi del dott. Franco Arillotta, Presidente dell’Associazione Nazionale “Amici del Museo di RC” e membro della “Deputazione di Storia Patria per la Calabria”, del prof. Giuseppe Mandaglio, Geologo e docente di “Geologia Applicata” presso l’Università Mediterranea di RC e del dott. Fabio Arichetta, Pubblicista e storico, socio della “Deputazione di Storia Patria per la Calabria” e Responsabile del “Centro Studi di Storia Moderna e Contemporanea” dell’Associazione Annassilaos.

La narrazione verrà accompagnata dalle immagini storiche di Reggio appartenenti alla collezione dello studioso Giuseppe Diaco e dai video prodotti da Emanuele Musco, membro “Sezione Giovani” del Gruppo Xiphias.

“Non si tratta di una semplice esposizione bensì della celebrazione di uno stile di vita lontano dal nostro”, afferma Antonella Postorino Presidente Xiphias, “Poche risorse e grandi opere la cui armonia rispecchia l’epoca in cui queste vennero progettate e realizzate, in ogni loro dettaglio, anche quello meno visibile dall’esterno. Così Reggio si presentava prima del terremoto del 1908: Bella, Gentile e con le sue Architetture ben definite nell’espressione del loro ruolo collettivo”, continua la Postorino “Il Gruppo Xiphias, che da anni si occupa di ricerca applicata al territorio, ha subito il fascino sprigionato dai modelli del maestro De Marco e ha immediatamente pensato a un evento di condivisione e diffusione attraverso una narrazione itinerante che vedrà coinvolti studiosi e appassionati della storia e dell’architettura della Città di Reggio Calabria”.

L’esposizione resterà aperta al pubblico esclusivamente in occasione dell’evento.